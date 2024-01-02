إعلان حالة التأهب الجوي.. سلسلة انفجارات تقض مضاجع كييف ومدن أوكرانية

أفاد مسؤولون ووسائل إعلام بوقوع سلسلة من الانفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف ومدن أخرى، صباح اليوم الثلاثاء، وسط إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء البلاد.
وأكّدت الإدارة العسكرية لكييف سقوط حطام في عديدٍ من مناطق العاصمة، فيما قال عمدة المدينة فيتالي كليتشكو؛ إن الانفجارات تسبّبت في انقطاع الكهرباء والمياه عن بعض المرافق والمباني السكنية في مناطق كثيرة من المدينة.
وأشار إلى اندلاع حرائق بأماكن عدة في منطقة بودول، ونشوب نيران بمستودع في منطقة أوبولون، دون ذكر التفاصيل.
وفي خاركوف، أكّد عمدة المدينة إيغور تيريخوف، عبر "تلغراف"، وقوع انفجارات واندلاع حرائق في المدينة، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".
وأفادت تقارير بسماع دوي انفجارات في مقاطعات: فينيتسا وجيتومير ولفوف، كما وقعت انفجارات في مدينة كيروفوغراد، حسب صحيفة "سوسبيني" الأوكرانية.
ويوجّه الجيش الروسي منذ 10 أكتوبر من العام الماضي ضربات صاروخية دقيقة لمواقع الطاقة والصناعات الحربية ومراكز القيادة العسكرية والاتصالات والبنية التحتية لقوات كييف في جميع أنحاء أوكرانيا.