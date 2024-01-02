إعلان حالة التأهب الجوي.. سلسلة انفجارات تقض مضاجع كييف ومدن أوكرانية

وأكّدت الإدارة العسكرية لكييف سقوط حطام في عديدٍ من مناطق العاصمة، فيما قال عمدة المدينة فيتالي كليتشكو؛ إن الانفجارات تسبّبت في انقطاع الكهرباء والمياه عن بعض المرافق والمباني السكنية في مناطق كثيرة من المدينة.