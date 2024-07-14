الكويت تعلن عن كشف نفطي ضخم باحتياطات تتجاوز 3 مليارات برميل

وكشفت عن أن المنطقة البحرية تمثل ما يقارب ثلث إجمالي مساحة اليابسة في دولة الكويت وبمساحة تزيد على 6000 كيلومتر مربع في حين تضم المرحلة الحالية من الاستكشاف حفر 6 آبار استكشافية للتنقيب عن النفط والغاز كمرحلة أولى وبناء على نتائج الحفر في هذه المرحلة سيتم تحديد المراحل اللاحقة تباعا.