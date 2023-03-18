الاحتجاجات تعم فرنسا.. وإضراب عمال النظافة يراكم القمامة في شوارع باريس

وسط غضب إزاء قيام الحكومة الفرنسية برفع سن التقاعد دون تصويت برلماني، استمرت الإضرابات في مصافي النفط، اليوم (السبت)، وخرجت المزيد من الاحتجاجات في عموم البلاد.
ومع تزايد الاضطرابات جنبًا إلى جنب مع تراكم القمامة في شوارع باريس، بعد أن انضم عمال النظافة إلى الإضرابات، يواجه الرئيس إيمانويل ماكرون التحدي الأخطر لسلطته منذ ما يسمى باحتجاجات السترات الصفراء في ديسمبر (كانون الأول) 2018.
وأفاد متحدث باسم شركة توتال إنرجيز بأن نحو 37 بالمئة من الموظفين التشغيليين في مصافي ومستودعات للشركة في فرنسا أضربوا عن العمل اليوم.
وفي الوقت نفسه، استمرت الإضرابات بالتناوب في قطاع السكك الحديدية.