ردًا على مصادرات واشنطن.. بوتين يصدر مرسومًا للتصرف بالممتلكات الأمريكية في روسيا

وينص القانون على أنه "يحق لصاحب الحق اللجوء إلى المحكمة الروسية وفقًا لقواعد الاختصاص التي يحددها التشريع الإجرائي الروسي، مع بيان إثبات حقيقة المصادرة غير المبررة من حقوقه في الملكية فيما يتعلق بقرار الحكومة أو الهيئة القضائية الأمريكية للتعويض عن الضرر". ونص المرسوم أيضًا على تقييم الأضرار.