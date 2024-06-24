غلق ومحاسبة فورية.. مصر تعلن القبض على 450 سمسارًا تسببوا في "وفيات حجاج الزيارة"

وأشار إلى أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة، السيطرة على أكثر من 35 ألف مكتب سياحي، منها ما شارك في موسم الحج الماضي، مضيفًا: سيتم غلق ومحاسبة المخالف منها بشكل فوري.