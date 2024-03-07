أمريكا تسقط 38 ألف وجبة غذائية على شمال غزة

وأشارت إلى أن عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية التي تقوم بها وزارة الدفاع تساهم في الجهود المستمرّة التي تبذلها الولايات المتحدة وحكومات الدول الشريكة للتخفيف من المعاناة الإنسانية لسكان غزة.