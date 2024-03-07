أمريكا تسقط 38 ألف وجبة غذائية على شمال غزة

أعلن الجيشُ الأمريكي، اليوم "الخميس"، تنفيذَ ثالث عملية مشتركة له مع الأردن لإيصال مساعدات إلى سكان قطاع غزة خلال أقلّ من أسبوع.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية عبر منصة "إكس": "ألقت طائراتُ "سي-130" الأمريكية أكثرَ من 38 ألف وجبة توفّر مساعدات إنسانية تنقذ حياة السكان في شمال غزة، لتمكين المدنيين من الوصول إلى مساعدات ضرورية".
وأشارت إلى أن عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية التي تقوم بها وزارة الدفاع تساهم في الجهود المستمرّة التي تبذلها الولايات المتحدة وحكومات الدول الشريكة للتخفيف من المعاناة الإنسانية لسكان غزة.