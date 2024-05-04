روسيا تعتبر مناورات "الناتو" في لاتفيا دليلًا على الاستعداد لصراع محتمل معها

اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم (السبت)، أن التدريبات العسكرية، التي يُجريها حلف شمال الأطلسي "الناتو" على مدى 4 أشهر قرب حدود روسيا، "دليلًا على أن الحلف يستعد لصراع محتمل معها".