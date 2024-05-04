روسيا تعتبر مناورات "الناتو" في لاتفيا دليلًا على الاستعداد لصراع محتمل معها

اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم (السبت)، أن التدريبات العسكرية، التي يُجريها حلف شمال الأطلسي "الناتو" على مدى 4 أشهر قرب حدود روسيا، "دليلًا على أن الحلف يستعد لصراع محتمل معها".
وقالت ماريا زاخاروفا في بيان: "إن حلف الأطلسي هو الذي يشن حربًا بأساليب مختلفة على روسيا، من خلال دعم أوكرانيا بالسلاح والمعلومات الاستخباراتية والتمويل"؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأضافت: "تجري في الوقت الحالي أكبر مناورة لحلف شمال الأطلسي منذ الحرب الباردة بالقرب من حدود روسيا، ووفقًا للسيناريو الخاص بهم، يتم التدريب على إجراءات التحالف ضد روسيا باستخدام جميع الأدوات، ومنها الأسلحة الهجينة والتقليدية".
وتابعت: "علينا الإقرار بأن حلف شمال الأطلسي يستعد جديًّا لصراع محتمل معنا".
ونفَت المتحدثة اتهامات الحلف لروسيا -قبل أيام- بالتورط في هجمات إلكترونية على الدول الأعضاء به.
واحتشدت قوات حلف "الناتو" من 14 دولة، الشهر الماضي، في قاعدة أدازي العسكرية في لاتفيا؛ وذلك للمشاركة في أكبر وأضخم تدريب عسكري للحلف منذ الحرب الباردة.