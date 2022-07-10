دعوات لتخزين الغاز.. فرنسا: على أوروبا الاستعداد لانقطاع الغاز الروسي بالكامل

قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير: إنه يتعين على أوروبا الاستعداد لانقطاع إمدادات الغاز الروسي بالكامل.

وتابع لو مير: لنعدّ أنفسنا لانقطاع كامل للغاز الروسي، وهذا السيناريو هو الأكثر ترجيحًا الآن".

وأضاف أنه يتعين على فرنسا أن تكون حذرة في استهلاكها للطاقة، وأن تقوم بتخزين الغاز والحد من البيروقراطية التي تؤدي لبطء تطوير الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى تسريع برنامجها لبناء مفاعلات نووية جديدة.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء: من المقرر أن تناقش دول الاتحاد الأوروبي خطط الطوارئ لفصل الشتاء خلال اجتماع طارئ مقرر في 26 يوليو الجاري، في محاولة لضمان توافر احتياطي غاز كاف يلائم ذروة الطلب على التدفئة والطاقة.