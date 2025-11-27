غارات إسرائيلية جديدة تستهدف جنوب لبنان وتخرق اتفاق وقف النار

ويُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، بعد أكثر من 13 شهرًا من القتال، بوساطة أمريكية وفرنسية. إلا أن إسرائيل تواصل خرق الاتفاق بشكل شبه يومي عبر استهداف قرى الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.