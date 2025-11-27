غارات إسرائيلية جديدة تستهدف جنوب لبنان وتخرق اتفاق وقف النار

نفّذ الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان، شملت مرتفعات إقليم التفاح ومناطق الدمشقية والمحمودية ونبع الطاسة والجرمق، ما أدى إلى وقوع انفجارات متتالية في محيط البلدات، وذلك نقلا عن موقع "RT".
وتجددت الغارات لاحقًا لتطال مناطق سجد والعيشية والجرمق في قضاء جزين، بعد توقف مؤقت.
ويُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، بعد أكثر من 13 شهرًا من القتال، بوساطة أمريكية وفرنسية. إلا أن إسرائيل تواصل خرق الاتفاق بشكل شبه يومي عبر استهداف قرى الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.
وبحسب السلطات اللبنانية، سجلت البلاد منذ توقيع الاتفاق 3,505 خروقات إسرائيلية، منها 1,643 خرقًا بريًّا، و1,774 خرقًا جوّيًا، و88 خرقًا بحريًا.
كما أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 172 شخصًا وإصابة 409 آخرين نتيجة تلك الخروقات منذ بدء سريان الاتفاق.