دفن ابنه قبل أسابيع وأمس غرد مواسياً أباه.. تفاعل كبير مع خبر استشهاد "حمزة الدحدوح" في غزة

ونشر حمزة أمس تغريدة مؤثرة يواسي فيها والده في مصابهم باستشهاد عدد من أفراد الأسرة في قصف للاحتلال قال فيها: "إنك الصابر المحتسب يا أبي، فلا تيأس من الشفاء ولا تقنط من رحمة الله وكن على يقين أن الله سيجزيك خيرًا لما صبرت".