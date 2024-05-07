بالصور: نكبة جديدة في رفح.. عائلات نازحة ووجوه حزينة ورحلة نحو المجهول!

ونشاهد الفلسطينيين بوجوه حزينة متعبة، يحملون متاعهم وأغراضهم القليلة عبر السيارات المتهالكة، أو العربات التي تجرها الحمير والخيول، وأحيانًا في أيديهم وفوق أعناقهم وسيرًا على الأقدام، هائمين على وجوههم، يحاولون تلمُّس الخلاص من هذا الكابوس الجاثم على صدورهم، ولا يدرون إلى أين يتجهون بعد أن باتت غزة مقبرة كبيرة، تفتقر لأبسط مقومات الحياة.