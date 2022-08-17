الاحتلال الإسرائيلي يستهدف صيادين ومزارعين في غزة

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الصيادين والمزارعين في شمال وجنوب قطاع غزة.
وفتحت قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكرية على طول السياج الفاصل شرق خان يونس، نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه الأراضي الزراعية شرقي بلدتي خزاعة والقرارة إلى الشرق من المدينة، وأجبرت المزارعين على الانسحاب من أراضيهم، دون تسجيل إصابات.
وبحسب "د ب أ"، هاجمت زوارق البحرية الإسرائيلية مراكب الصيادين قبالة شمال قطاع غزة بالرصاص، وبخراطيم المياه، وأجبرتهم على مغادرة البحر.
وأشارت الوكالة إلى أن "زوارق الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في عرض بحر قطاع غزة، تتعمد يوميًّا إطلاق النار تجاه الصيادين، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام".