الاحتلال الإسرائيلي يستهدف صيادين ومزارعين في غزة

وفتحت قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكرية على طول السياج الفاصل شرق خان يونس، نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه الأراضي الزراعية شرقي بلدتي خزاعة والقرارة إلى الشرق من المدينة، وأجبرت المزارعين على الانسحاب من أراضيهم، دون تسجيل إصابات.