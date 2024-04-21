مقتل ضابط إسرائيلي متأثراً بجروح أصيب بها في هجوم لـ"حزب الله"

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الأحد)، أن ضابطاً لقي حتفه متأثراً بإصابته في هجوم لـ"حزب الله" اللبناني، أواخر الأسبوع الماضي على شمال إسرائيل.