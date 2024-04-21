مقتل ضابط إسرائيلي متأثراً بجروح أصيب بها في هجوم لـ"حزب الله"

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الأحد)، أن ضابطاً لقي حتفه متأثراً بإصابته في هجوم لـ"حزب الله" اللبناني، أواخر الأسبوع الماضي على شمال إسرائيل.
وأوضحت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن الرائد دور زيميل كان قد أصيب في هجوم "حزب الله" على منطقة عرب العرامشة، الخميس الماضي.
وكان "حزب الله" قد أعلن استهداف مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري في عرب العرامشة بشمال إسرائيل، وإسقاط عدد من أفراده وجرح آخرين.
وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن 18 جندياً أصيبوا في الهجوم الذي شنه "حزب الله"، أحدهم حالته حرجة واثنان في حالة خطيرة.