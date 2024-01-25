أمريكا وبريطانيا تعاقبان 4 قادة حوثيين دعموا الهجمات على السفن

والمسؤولون في الجماعة الذين استهدفتهم العقوبات، هم: "وزير الدفاع في جماعة الحوثي محمد ناصر العاطفي، وقائد القوات البحرية للحوثيين محمد فضل عبد النبي، ورئيس قوات الدفاع عن الساحل محمد علي القادري، ومحمد أحمد الطالبي"، الذي وصفته واشنطن ولندن بالمشرف على مشتريات الأسلحة".