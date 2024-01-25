أمريكا وبريطانيا تعاقبان 4 قادة حوثيين دعموا الهجمات على السفن

أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا، اليوم "الخميس"، فرض عقوبات على أربعة قادة من جماعة الحوثي؛ بسبب دورهم في دعم أو توجيه هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.
والمسؤولون في الجماعة الذين استهدفتهم العقوبات، هم: "وزير الدفاع في جماعة الحوثي محمد ناصر العاطفي، وقائد القوات البحرية للحوثيين محمد فضل عبد النبي، ورئيس قوات الدفاع عن الساحل محمد علي القادري، ومحمد أحمد الطالبي"، الذي وصفته واشنطن ولندن بالمشرف على مشتريات الأسلحة".
ويجمد الإجراء الأمريكي أي أصول في الولايات المتحدة للمسؤولين الأربعة المستهدفين بالعقوبات، كما يمنع الأمريكيين بشكل عام من التعامل معهم؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأوضح وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة الإرهاب بريان نيلسون، أن الهجمات الإرهابية المستمرّة التي يشنّها الحوثيون على السفن التجارية وأطقمها المدنية؛ تهدّد بتعطيل سلاسل التوريد الدولية وحرية الملاحة، وهو أمر بالغ الأهمية للأمن والاستقرار والازدهار العالمي.
من جهتها اتّهمت الحكومة البريطانية القادة الأربعة بالتورط في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن.