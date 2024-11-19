وصفته بـ"التحالف النووي".. "بيونغ يانغ" تحذّر من رد انتقامي على اتفاق سول وواشنطن وطوكيو

وانتقدت كوريا الشمالية القرار، في تعليق نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، بعد أن أصدر الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، ونظيره الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، بياناً مشتركاً في ليما، عاصمة بيرو، الأسبوع الماضي، معلنين إنشاء الأمانة الجديدة.