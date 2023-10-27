الموت جوعًا لمن نجا.. "مخابز غزة تحت القصف" قبيل هجوم "إسرائيل" البري المزمع

في السياق ذاته، قال غسان أبو ستة، وهو طبيب بريطاني متطوع في مستشفى الشفاء في غزة: "إن النظام انهار وهو بالكاد يعمل"، وأكد أن عدد سيارات الإسعاف أصبح أقل الآن بسبب نقص الوقود.

يُذكر أن عدد الشاحنات المسموح بها عبر المعبر الحدودي من مصر انخفض إلى ثماني أو عشر شاحنات يوميًا، وفقًا لمسؤولي الأمم المتحدة.

وهذا يعني أن الإمدادات التي وصلت في الأسبوع الماضي أقل بكثير مما يتم تسليمه عادة خلال 24 ساعة منذ أن تفاوض الرئيس بايدن على تحقيق تقدم في المساعدات أثناء زيارته لـ"إسرائيل".