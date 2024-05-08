بدْء تحميل أول سفينة مساعدات تدخل غزة عبر مينائها البحري

بدأت في قبرص، اليوم "الأربعاء"، عمليةُ تحميل سفينة مساعدات لغزة لتكون أول شحنة تدخل إلى القطاع المحاصر عبر رصيف الميناء الذي بنته أمريكا لتسريع وصول الإمدادات الإنسانية.
ونُقلت الحاويات إلى السفينة "ساجامور"، التي ترفع العلم الأمريكي ورست في ميناء لارنكا؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأوضح المتحدث باسم الحكومة القبرصية "كونستانتينوس لتيمبيوتيس"، أن إنشاء رصيف أمريكي مخصص للتعامل مع شحنات المساعدات إلى غزة اكتمل.
وأضاف "لتيمبيوتيس": أنه يجري تحميل المساعدات على سفينة أمريكية في لارنكا حاليًّا، وبمجرد إعلان اكتمال الرصيف يمكن إطلاق هذا الجانب من العملية.
ولم يتّضح موعد مغادرة السفينة.
وفتحت قبرص ممرًّا بحريًّا في مارس "آذار"، لشحن المساعدات مباشرة إلى غزة بعد أن تعطّل إيصالها عبر الطرق البرية جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية وإغلاق الحدود.
وأدّت الحملة العسكرية الإسرائيلية على حركة "حماس" عقب هجوم الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر؛ إلى تدمير قطاع غزة الذي تحذر وكالات إغاثة من أنه على شفا المجاعة.