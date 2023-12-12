هيئة البحرية البريطانية: "كيان" عرَّف نفسه بالبحرية اليمنية أمر سفينة بتغيير مسارها إلى ميناء يمني

وفي وقت سابق فجر اليوم الثلاثاء، أكّدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اندلاع حريق على متن سفينة قرب باب المندب، وقالت إنها تنصح السفن بتوخي الحذر، فيما أعلن الحوثيون عن بيانٍ مرتقبٍ سيصدر عن القوات المسلحة.