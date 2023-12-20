نقطة انعطاف.. ملامح من "مرحلة جديدة" من حرب غزة تبدأ مع الأول من يناير

ووفقًا لكاتب مقالات الرأي دافيد إغناتيوس؛ فإن الوثيقة تشير إلى أن "الأمن في غزة يمكن التعامل معه من قِبَل الفلسطينيين الذين لا ينتمون إلى حماس، الذين هم على استعداد للتعاون مع القوات الإسرائيلية، التي لا تزال تُطَوق الحدود".