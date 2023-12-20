نقطة انعطاف.. ملامح من "مرحلة جديدة" من حرب غزة تبدأ مع الأول من يناير

أعدت وزارة الخارجية الأمريكية وثيقة مكونة من 20 صفحة، تطرح خيارات لغزة ما بعد الحرب.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن مسؤولي إدارة جو بايدن يريدون أن تنتقل إسرائيل إلى مرحلة "أقل حدة" من حربها في قطاع غزة "قريبًا"، وبالتحديد بحلول 1 يناير المقبل.
ووفقًا لكاتب مقالات الرأي دافيد إغناتيوس؛ فإن الوثيقة تشير إلى أن "الأمن في غزة يمكن التعامل معه من قِبَل الفلسطينيين الذين لا ينتمون إلى حماس، الذين هم على استعداد للتعاون مع القوات الإسرائيلية، التي لا تزال تُطَوق الحدود".
وأضاف وفق "سكاي نيوز عربية": "من الناحية المثالية، سيتم تعزيز قوة الأمن هذه بقوات أجنبية تعمل بموجب تفويض من الأمم المتحدة".
وذكر إغناتيوس أيضًا أن إسرائيل تستكشف إمكانية إنشاء ما سماها "جزر إنسانية" شمالي غزة، مع تحول القتال بشكل متزايد نحو الجنوب.
وأشار إلى أن "المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين يرون نقطة انعطاف تقترب في حرب غزة".
وتابع: "قد تشمل المرحلة التالية إحياء مفاوضات إطلاق سراح الرهائن مع حماس، وما يصاحب ذلك من وقف لإطلاق النار يدوم لعدة أسابيع، يعقبه انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية، وخاصة في شمال غزة".
وأضاف: "يتحدث بعض المسؤولين الإسرائيليين عن عملية انتقالية في شهر يناير أو بعده، لكن هناك اعترافًا واضحًا بأن مرحلة جديدة مقبلة".