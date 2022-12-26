شاهد.. ميليشيا الحوثي تحرق مدرسة وتفرض رسومًا على الطلاب في ريمة

وفي التفاصيل، ذكرت وسائل إعلام محلية أن عناصر من الحوثيين مسلحين قاموا بصب مادة البنزين وأضرموا النار داخل مدرسة الروم الأساسية الثانوية، الكائنة في منطقة شعف بمديرية كسمة، بسبب خلافات مع إدارة المدرسة حول المناهج التعليمية التي تريد ميليشيا الحوثي فرضها بالقوة، إضافة إلى فرض رسوم على الطلاب.