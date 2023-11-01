يهودي متديّن.. مَن هو السفير الأمريكي الجديد في إسرائيل؟

وقال “لا يمكننا تحمُّل تأخير الأمور في وقت إسرائيل فيه بحالة حرب، وحيث تحتجز حماس رهائن في أنفاقها في غزة، وحيث العالم أجمع يراقب، وإسرائيل تقاتل للدفاع عن نفسها، وأرواح أمريكية في خطر”.