وزيرة خارجية ألمانيا تؤكد على وحدة الأوروبيين تجاه بكين

تبدأ وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الخميس، زيارة للصين؛ بحثًا عن "توازن جيد" مع بكين الشريك التجاري المهم الذي "يزداد رغبةً في تشكيل النظام العالمي وفق رؤيته الخاصة"، كما ورد في بيان نشرته قبل بدء رحلتها.