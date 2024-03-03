"هذا يكفي أرجوكم توقفوا".. بابا الفاتيكان يدعو إلى إنهاء حرب غزة

وقال البابا، إثر صلاة بساحة القديس بطرس في الفاتيكان: "أشجّع على مواصلة المفاوضات من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة والمنطقة برمتها، بحيث يتمّ الإفراج عن جميع الرهائن، فيعودون إلى عائلاتهم التي تنتظرهم بقلق، ويتمكّن السكان المدنيون في غزة من تلقّي المساعدة الإنسانية التي هم بأمسّ الحاجة إليها في شكل آمن".