زعيم المعارضة الإسرائيلية: يجب استبدال نتنياهو والسلطة قد تلعب دورًا في غزة

قال زعيم المعارضة يائير لابيد لقناة الإذاعة الإسرائيلية العامة "كان": إن السلطة الفلسطينية قد يمكن أن تلعب دورًا في مستقبل غزة في نهاية الحرب "إذا خضعت لإصلاح جدي".
وقال لابيد: "إذا خضعت السلطة الفلسطينية لإصلاح حقيقي في موضوع التحريض والفساد، فيمكن استخدام أجهزتها المدنية في بعض المكونات في غزة".
لكنه حذر من أنه "لا يعتقد أحد أن دولة فلسطينية سيتم إنشاؤها في غزة"، بمجرد انتهاء الحرب.
وأضاف لابيد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لا يهتم لإسرائيل، بل لمصالحه السياسية، ويجب استبداله بسرعة".