زعيم المعارضة الإسرائيلية: يجب استبدال نتنياهو والسلطة قد تلعب دورًا في غزة

قال زعيم المعارضة يائير لابيد لقناة الإذاعة الإسرائيلية العامة "كان": إن السلطة الفلسطينية قد يمكن أن تلعب دورًا في مستقبل غزة في نهاية الحرب "إذا خضعت لإصلاح جدي".