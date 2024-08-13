تركيا.. تفكيك شبكة تجسس سيبراني وإلقاء القبض على 11 مشتبهًا بهم

كشفت تركيا اليوم الثلاثاء عبر أجهزتها الأمنية القبض على شبكة تجسس سيبراني كانت قد تمكنت من الاستيلاء على بيانات آلاف الأشخاص في عدة دول حول العالم بما في ذلك تركيا، وفق ما أورد إعلام رسمي تركي أفاد أيضًا بأن المدعي العام في أنقرة توصل إلى تلك النتائج في نطاق تحقيق أجراه في وقت سابق.