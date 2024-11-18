وسط توترات في البحر الأحمر… سقوط صاروخ قرب سفينة بحرية جنوب شرقي عدن

وأكدت الهيئة عبر بيان لها أن الحادث لم يسفر عن إصابات، وأن السفينة وطاقمها في حالة جيدة. وأوضحت الهيئة أن السلطات المختصة تعمل حاليًا على التحقيق في ملابسات الحادث، مشيرة إلى أن السفن العابرة في المنطقة يجب أن تكون حذرة وتواصل مراقبة أي نشاط مشبوه.