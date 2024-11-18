وسط توترات في البحر الأحمر… سقوط صاروخ قرب سفينة بحرية جنوب شرقي عدن

تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) إشعارًا عن سقوط صاروخ بالقرب من سفينة تجارية كانت تبحر على بعد 60 ميلاً بحريًا إلى الجنوب الشرقي من مدينة عدن في جنوب اليمن وفق ما ذكره موقع روسيا اليوم .
وأكدت الهيئة عبر بيان لها أن الحادث لم يسفر عن إصابات، وأن السفينة وطاقمها في حالة جيدة. وأوضحت الهيئة أن السلطات المختصة تعمل حاليًا على التحقيق في ملابسات الحادث، مشيرة إلى أن السفن العابرة في المنطقة يجب أن تكون حذرة وتواصل مراقبة أي نشاط مشبوه.
ويأتي هذا الحادث في وقت حساس حيث تشهد المنطقة البحرية في البحر الأحمر هجمات متزايدة من قبل جماعة الحوثيين الذين استهدفوا أكثر من 100 سفينة في الفترة الأخيرة باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة.
وتهدف هذه الهجمات بشكل خاص إلى السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، في إطار ما يصفه الحوثيون بمسعى لفرض نهاية للحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
كما أشار البيان إلى أن تحالفًا تقوده الولايات المتحدة قد اعترض العديد من الصواريخ والطائرات المسيرة التي أُطلقت نحو أهداف بحرية في المنطقة، في محاولة للحد من تصاعد التوترات البحرية.