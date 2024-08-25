"لا يريدان مزيداً من التصعيد".. وسطاء ينقلون رسائل متبادلة بين حزب الله وإسرائيل

وفي وقت سابق اليوم، قال مسؤول في الحزب اللبناني المدعوم إيرانياً، إن حزب الله عمل على التأكد من أن الرد على اغتيال القائد العسكري فؤاد شكر لن يؤدي لاندلاع حرب شاملة، مضيفاً أن رده تأخر لأسباب سياسية أهمها محادثات التهدئة في غزة، وفق ما نقلت وكالة رويترز.