"لا يريدان مزيداً من التصعيد".. وسطاء ينقلون رسائل متبادلة بين حزب الله وإسرائيل

بعد هجوم حزب الله اللبناني على الشمال الإسرائيلي والجولان، تبعه "رد استباقي" من تل أبيب، قال دبلوماسيان إن الطرفين تبادلا عقب هجوم اليوم رسائل بأن لا أحد منهما يريد التصعيد .
وفي التفاصيل، قال دبلوماسيان لوكالة "رويترز" إن إسرائيل وحزب الله اللبناني تبادلا رسائل عبر وسطاء، اليوم الأحد، من أجل منع المزيد من التصعيد في أعقاب واحدة من أكبر عمليات تبادل إطلاق النار بين العدوين في عشرة أشهر.
وقال دبلوماسي إن الرسالة الرئيسة كانت أن الجانبين يعتبران أن تبادل القصف المكثف، اليوم الأحد، "انتهى" وأن أياً من الجانبين لا يريد حرباً شاملة، وتحدث الدبلوماسيان شريطة عدم نشر اسميهما، وفقاً للعربية نت.
وفي وقت سابق اليوم، قال مسؤول في الحزب اللبناني المدعوم إيرانياً، إن حزب الله عمل على التأكد من أن الرد على اغتيال القائد العسكري فؤاد شكر لن يؤدي لاندلاع حرب شاملة، مضيفاً أن رده تأخر لأسباب سياسية أهمها محادثات التهدئة في غزة، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
وكانت إسرائيل أعلنت سابقاً أنها استبقت "هجوماً كبيراً" لحزب الله كان من المقرر أن ينفذ فجراً، وأحبطته، مضيفة أنها استهدفت مئات منصات إطلاق الصواريخ في الجنوب اللبناني، كما توعدت بقصف كافة المناطق اللبنانية التي تشكل تهديداً لمواطنيها.
ومنذ أواخر الشهر الماضي تصاعدت المخاوف الدولية من توسع الصراع في المنطقة، بين إسرائيل من جهة وإيران وأذرعها من جهة أخرى خاصة بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في 31 يوليو الماضي في طهران، واغتيال القائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر في ضاحية بيروت الجنوبية بضربة إسرائيلية، وتوعد كل من المسؤولين الإيرانيين وحزب الله برد موجع.