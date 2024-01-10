"أشتية": إسرائيل يقودها مزاج الانتقام بلا حدود والاستعمار بالضفة بما فيها القدس

وتفصيلاً، قال "أشتية ": "الذي يقود إسرائيل اليوم هو مزاج الانتقام بلا حدود، واستمرارها في انتهاكاتها والاستعمار في الضفة الغربية بما فيها القدس، والعدوان على قطاع غزة، غداً لن تكون هناك أرضية حقيقية لتحقيق حل الدولتين".