نيجيريا.. مقتل 26 عنصرًا من قوات الأمن في كمين نصبه مسلحون

وأوضح مسؤول عسكري أن القوات "كانت عائدة من عملية حين نصب لها الإرهابيون كمينًا على طريق زونغيرو- تيغينا السريع، وتعرضت لهجوم؛ فُقد إثره 23 جنديًّا، بينهم ثلاثة ضباط، وأُصيب ثمانية جنود".