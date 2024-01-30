رغم أنظمة الدفاع الجوي.. كيف تسللت "المسيرة" إلى القاعدة الأميركية في الأردن؟

وذكر المسؤولان أنه بينما كانت "المسيرة" المهاجمة تحلق على ارتفاع منخفض، كانت طائرة أمريكية دون طيار عائدة إلى قاعدة "البرج 22"، لذلك لم يتم بذل أي جهد لإسقاط طائرة العدو، التي استهدفت الموقع، وقصفت مُبيتًا كان ينام فيه الجنود، وفقاً لـ"فرانس برس".