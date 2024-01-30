رغم أنظمة الدفاع الجوي.. كيف تسللت "المسيرة" إلى القاعدة الأميركية في الأردن؟

أثار نجاح الهجوم بطائرة مسيرة على قاعدة "البرج 22" الأميركية في شمال غرب الأردن، تساؤلاً مهماً حول كيفية تسلل "المسيرة" إلى القاعدة واختراقها أنظمة الدفاع الجوي بالقاعدة، لاسيما أن الهجوم أسفر عن مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة 40 آخرين، في حصيلة شكلت صدمة للأميركيين.
وترجح تقديرات، استندت إلى مسؤولين رفض الكشف عن هويتهما، خطأ القوات الأمريكية بالقاعدة في تحديد هوية "المسّيرة" المعادية، حيث اعتقدت أنها طائرة مسيرة أمريكية، لذا تمّ السماح لها بالمرور دون أي اعتراض.
وذكر المسؤولان أنه بينما كانت "المسيرة" المهاجمة تحلق على ارتفاع منخفض، كانت طائرة أمريكية دون طيار عائدة إلى قاعدة "البرج 22"، لذلك لم يتم بذل أي جهد لإسقاط طائرة العدو، التي استهدفت الموقع، وقصفت مُبيتًا كان ينام فيه الجنود، وفقاً لـ"فرانس برس".
ورغم عدم توفر أنظمة دفاع جوي كبيرة في "البرج 22" إلا أن القاعدة بها أنظمة مضادة للطائرات دون طيار، مثل طائرات اعتراضية من طراز "كويوتي".