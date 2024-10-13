القوات الروسية تسيطر على بلدة ميخايليفكا في شرق أوكرانيا وتصد هجمات مضادة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن قواتها تمكنت من السيطرة على بلدة ميخايليفكا في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا. وأوضحت الوزارة في بيانها أن "وحدات من قوات مجموعة المركز الروسية نجحت في تحرير البلدة بعد اتخاذ إجراءات حاسمة".
وأضاف البيان أن القوات الروسية صدت 11 هجومًا مضادًا شنتها القوات الأوكرانية، وأسفرت المواجهات عن خسائر بلغت 460 جنديًا أوكرانيًا و3 مركبات قتالية. كما أشار إلى أن قوات مجموعة الغرب الروسية تمكنت من السيطرة على مواقع استراتيجية إضافية، واستهدفت القوة البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 510 جنود وتدمير ناقلة جنود مدرعة أميركية الصنع من طراز إم113 وعدة مركبات أخرى.
وفي السياق نفسه، أفاد البيان بأن وحدات مجموعة القوات الجنوب واصلت التقدم في دفاعات العدو، مما أدى إلى تكبيد القوات الأوكرانية خسائر وصلت إلى 615 جنديًا وعدة مركبات ومدافع.
كما ذكرت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 5 صواريخ هيمارس أميركية الصنع، وصاروخين نبتون بعيدَي المدى، بالإضافة إلى تدمير 36 طائرة مسيرة.