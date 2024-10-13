القوات الروسية تسيطر على بلدة ميخايليفكا في شرق أوكرانيا وتصد هجمات مضادة أوكرانية

وأضاف البيان أن القوات الروسية صدت 11 هجومًا مضادًا شنتها القوات الأوكرانية، وأسفرت المواجهات عن خسائر بلغت 460 جنديًا أوكرانيًا و3 مركبات قتالية. كما أشار إلى أن قوات مجموعة الغرب الروسية تمكنت من السيطرة على مواقع استراتيجية إضافية، واستهدفت القوة البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 510 جنود وتدمير ناقلة جنود مدرعة أميركية الصنع من طراز إم113 وعدة مركبات أخرى.