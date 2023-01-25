للوصول لحل سياسي.. "رباعية سوريا" يجددون التزامهم بقرار مجلس الأمن الدولي 2254

جدد ممثلو فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة لسوريا، في بيانٍ نشرته الحكومة البريطانية اليوم، التزامهم الثابت بدعم جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسون للوصول إلى حل سياسي للصراع في سوريا ينسجم مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254.
وأعرب الرباعي عن التزامهم الثابت بتطبيق جميع جوانب القرار 2254، بما في ذلك وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، والإفراج عن المحتجزين بشكل تعسفي، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، والحاجة لتهيئة الظروف لعودة اللاجئين والنازحين داخليًا بأمان وكرامة وبشكل طوعي إلى ديارهم، بما ينسجم مع معايير الأمم المتحدة.