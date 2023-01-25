للوصول لحل سياسي.. "رباعية سوريا" يجددون التزامهم بقرار مجلس الأمن الدولي 2254

وأعرب الرباعي عن التزامهم الثابت بتطبيق جميع جوانب القرار 2254، بما في ذلك وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، والإفراج عن المحتجزين بشكل تعسفي، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، والحاجة لتهيئة الظروف لعودة اللاجئين والنازحين داخليًا بأمان وكرامة وبشكل طوعي إلى ديارهم، بما ينسجم مع معايير الأمم المتحدة.