"إبادة جماعية".. الرئاسة الفلسطينية: نُجري اتصالات مكثفة لوقف مجزرة اجتياح رفح

وأضافت: نطالب الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري لمنع وقوع هذه المجزرة التي نحذر من تداعياتها الخطيرة، مشددةً على أن اجتياح رفح يعني أن مليونًا ونصف مليون مواطن فلسطيني سيتعرضون لمذبحة إبادة جماعية، ومحاولات تهجير حذّرنا منها سابقًا.