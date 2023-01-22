هل تلتزم بها؟.. إيران تلوح بالانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية

ورداً على قرار البرلمان الأوروبي ضد الحرس الثوري، قال "عبد اللهيان": "إذا لم يتحرك الأوروبيون بعقلانية، ولم يصححوا مواقفهم، فإن أي رد محتمل من جانب إيران وارد، مثل احتمالية انسحابها من معاهدة حظر الانتشار النووي".