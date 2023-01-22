هل تلتزم بها؟.. إيران تلوح بالانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية

لوَّح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم (الأحد)، بانسحاب بلاده من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية "إذا لم يصحح الاتحاد الأوروبي موقفه تجاه طهران"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"؛ وذلك في محاولة لدعم الحرس الثوري ضد مساعٍ أوروبية لتصنيفه منظمة إرهابية.
ورداً على قرار البرلمان الأوروبي ضد الحرس الثوري، قال "عبد اللهيان": "إذا لم يتحرك الأوروبيون بعقلانية، ولم يصححوا مواقفهم، فإن أي رد محتمل من جانب إيران وارد، مثل احتمالية انسحابها من معاهدة حظر الانتشار النووي".
وتبنى البرلمان الأوروبي، الخميس الماضي قراراً يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية"، كما دعا إلى إضافة المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي إلى قائمة العقوبات، وسط توجه أوروبي لمعاقبة 37 فرداً وكياناً في إيران.