بعد "مجزرة رفح".. "حماس" تطالب بفتح المعبر للمساعدة في إنقاذ المصابين

وأضاف البيان أن "قصفًا مركزًا ومقصودًا طال مركز نزوح لوكالة (الأونروا) بأكثر من 7 صواريخ وقنابل عملاقة تزن الواحدة أكثر من 2000 رطل، الأمر الذي أدى إلى مقتل العشرات والعديد من الإصابات الخطيرة".