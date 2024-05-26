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بعد "مجزرة رفح".. "حماس" تطالب بفتح المعبر للمساعدة في إنقاذ المصابين

الغارات الإسرائيلية استهدفت خيام النازحين وقتلت أكثر من 40 شخصًا
استهداف غارات إسرائيلية خيام النازحين برفح
استهداف غارات إسرائيلية خيام النازحين برفح

طالبت حركة "حماس" بفتح معبر رفح وذلك للمساعدة في علاج الجرحى الذين أُصيبوا من جراء استهداف غارات إسرائيلية خيام النازحين قرب مخازن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) شمالي غرب رفح.

وفي التفاصيل، قال المكتب الإعلامي لحماس في بيان: "نطالب بفتح معبر رفح للمساعدة في علاج الجرحى نظرًا لانهيار المنظومة الصحية بغزة".

وأضاف البيان أن "قصفًا مركزًا ومقصودًا طال مركز نزوح لوكالة (الأونروا) بأكثر من 7 صواريخ وقنابل عملاقة تزن الواحدة أكثر من 2000 رطل، الأمر الذي أدى إلى مقتل العشرات والعديد من الإصابات الخطيرة".

وأفادت مصادر فلسطينية محلية بمقتل ما لا يقل عن 40 شخصًا، وإصابة آخرين، من جراء استهداف غارات إسرائيلية خيام النازحين قرب مخازن وكالة (الأونروا) شمالي غرب رفح.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت عددًا كبيرًا من القتلى والإصابات عقب استهداف الجيش الإسرائيلي لخيام النازحين برفح، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

وأكد الدفاع المدني في غزة وصول 50 شخصًا بين قتيل وجريح من جراء القصف الإسرائيلي لمخيم النازحين شمال غرب رفح.

وأوضح الدفاع المدني أن طواقم الإسعاف لم تتمكن من نقل عدد من الجثث المتفحمة إثر القصف الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن المنطقة المستهدفة تضم 100 ألف نازح.

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