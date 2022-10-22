"جونسون" يلتزم الصمت حيال خلافة "تراس".. ومؤيدوه يحشدون له الدعم

ولم يدلِ "جونسون" بأي تصريحات بشأن خطط الترشح لخلافة "تراس"، في ظل تحذيرات من أن عودته إلى منصبه الذي أُجبِر على الاستقالة منه في يوليو الماضي؛ قد تُفاقم الفوضى السياسية في بريطانيا.