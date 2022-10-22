"جونسون" يلتزم الصمت حيال خلافة "تراس".. ومؤيدوه يحشدون له الدعم
عاد رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون إلى لندن، اليوم (السبت)، قادمًا من جزر الكاريبي؛ حيث كان يقضي إجازته.
وذكرت مصادر أن "جونسون" يخطط للعودة لزعامة حزب المحافظين والحكومة، عبر الترشح لخلافة ليز تراس، التي أعلنت استقالتها، الخميس الماضي؛ إذ قال وزير التجارة جيمس دودريدج في هذا السياق: "إن جونسون أبلغه بأنه مستعد لذلك"؛ وفقًا لـ"رويترز".
ولم يدلِ "جونسون" بأي تصريحات بشأن خطط الترشح لخلافة "تراس"، في ظل تحذيرات من أن عودته إلى منصبه الذي أُجبِر على الاستقالة منه في يوليو الماضي؛ قد تُفاقم الفوضى السياسية في بريطانيا.
وبدأ النواب المؤيدون لرئيس الوزراء السابق وعدد من الوزراء السابقين، في حشد دعم ترشيحه لخلافة "تراس" في رئاسة الحكومة وزعامة المحافظين.
وحصل "جونسون" على دعم العشرات من نواب حزب المحافظين من أجل الترشح للمنصب مجددًا؛ لكنه يحتاج إلى تأمين 100 ترشيح لخوض المنافسة.