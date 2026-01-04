رئيسة وزراء الدنمارك تهاجم تصريحات "ترامب" بشأن "غرينلاند": "توقف عن التهديد"

ردّت رئيسة وزراء الدنمارك، ميته فريدريكسن، بقوة على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي ألمح فيها إلى رغبة واشنطن في فرض سيطرتها على جزيرة غرينلاند، مؤكدة رفض بلادها لأي تهديدات تمس سيادتها.
وقالت فريدريكسن، وفقًا لما نقله موقع "RT"، إن "الحديث عن حاجة الولايات المتحدة للسيطرة على غرينلاند لا معنى له على الإطلاق"، مضيفة: "ليس للولايات المتحدة الحق في ضم أي من الأقاليم الثلاثة التابعة لمملكة الدنمارك".
وتأتي هذه التصريحات بعد مقابلة صحفية كشف فيها ترامب عن توجه توسعي أوسع للسياسة الأمريكية، ملمّحًا إلى أن فنزويلا "قد لا تكون آخر دولة" تتعرض لتدخل عسكري من جانب بلاده، كما أكد أن غرينلاند "مهمة للغاية ومحاطة بسفن روسية وصينية".
ورغم أن القضية اختفت لفترة من العناوين الرئيسية، إلا أنها عادت مؤخرًا إلى السطح، بعد أن استدعت الخارجية الدنماركية السفير الأمريكي في أغسطس الماضي، عقب تقارير عن تنفيذ شخصيات مرتبطة بترامب عمليات تأثير سرية في الجزيرة.
وكان ترامب قد دعا مرارًا إلى فرض الولاية القضائية الأمريكية على غرينلاند، ولم يستبعد استخدام القوة العسكرية للسيطرة على الجزيرة القطبية الغنية بالمعادن، رغم أن الدنمارك تُعد حليفًا للولايات المتحدة ضمن حلف الناتو.
وتتمتع غرينلاند، التي تُعد إقليمًا ذاتي الحكم تابعًا للدنمارك، بموقع استراتيجي مهم وثروات طبيعية كبيرة، ما جعلها محل اهتمام جيوسياسي متزايد في السنوات الأخيرة.