رئيسة وزراء الدنمارك تهاجم تصريحات "ترامب" بشأن "غرينلاند": "توقف عن التهديد"

وتأتي هذه التصريحات بعد مقابلة صحفية كشف فيها ترامب عن توجه توسعي أوسع للسياسة الأمريكية، ملمّحًا إلى أن فنزويلا "قد لا تكون آخر دولة" تتعرض لتدخل عسكري من جانب بلاده، كما أكد أن غرينلاند "مهمة للغاية ومحاطة بسفن روسية وصينية".