الأردن يعلن أكبر عملية إنزال جوي للمساعدات إلى غزة

أعلن الجيش الأردني أن ثماني طائرات عسكرية، هي: ثلاث أردنية وثلاث أمريكية وواحدة فرنسية وأخرى مصرية، ألقت مساعدات في قطاع غزة، في أكبر عملية من هذا النوع منذ بدء الحرب.
في واشنطن، أعلن الجيش الأمريكي في بيان، أن طائرات شحن أمريكية ألقت أكثر من 36 ألف وجبة غذائية في قطاع غزة، الثلاثاء، في عملية مشتركة مع الأردن.
وتؤكّد منظمات إغاثة أن المساعدات التي تدخل الى قطاع غزة تبقى شحيحة جداً. وتخضع قوافل المساعدات التي تدخل براً لموافقة مسبقة من إسرائيل.
وبعد خمسة أشهر من الحرب ومن الحصار المشدّد على قطاع غزة، باتت الأغلبية العظمى من سكان القطاع الفلسطيني البالغ عددهم 2,4 مليون معرّضة للمجاعة، وفق الأمم المتحدة.
وقال الجيش الأردني في بيان “نفّذت القوات المسلحة الأردنية ثمانية إنزالات جوية مشتركة مع دول شقيقة وصديقة هي الأكبر منذ بدء عمليات الإنزال حتى اليوم” شاركت فيها “ثلاث طائرات من نوع سي 130 تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وثلاث طائرات أمريكية، وطائرة مصرية، وطائرة فرنسية”.
وأضاف، أن “المساعدات الإغاثية والغذائية استهدفت عدداً من المواقع في شمال غزة، فيما تضمنت المساعدات مواد مقدمة من برنامج الأغذية العالمي”.
وبلغ عدد عمليات الإنزال المماثلة التي أعلنها الجيش الأردني منذ بدء الحرب في قطاع غزة 28، نُفّذت 15 منها بالاشتراك مع دول عدة، هي: فرنسا وبريطانيا وهولندا والإمارات ومصر.
وقال الجيش الأميركي في بيانه “القيادة الوسطى الأمريكية وسلاح الجو الملكي الأردني نفّذا عملية إنزال جوي مشتركة للمساعدات الإنسانية في شمال غزة؛ لتوفير إغاثة أساسية للمدنيين المتضرّرين من النزاع المستمر”.
وأضاف أن الطائرات الأمريكية ألقت “أكثر من 36800 وجبة أمريكية وأردنية في شمال غزة؛ ما يتيح للمدنيين الوصول إلى مساعدات حيوية”، مؤكداً “نواصل التخطيط لمتابعة مهمات إيصال مساعدات”.
في السياق نفسه، أعلنت الإمارات أنها نفّذت بالاشتراك مع مصر، ثاني عملية إنزال للمساعدات على شمال قطاع غزة، بعد تلك التي نفّذتاها الدولتان أواخر الشهر الماضي.