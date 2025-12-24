وفد ليبي في أنقرة.. العثور على الصندوق الأسود لطائرة رئيس الأركان الليبي الحداد

وأوضح يرلي قايا، في مؤتمر صحفي، أن فرق البحث عثرت على جهاز تسجيل الصوت عند الساعة 2:45 فجرًا بالتوقيت المحلي، فيما جرى العثور على الصندوق الأسود عند الساعة 3:20 فجرًا، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية بدأت عمليات الفحص والدراسة لكلا الجهازين.