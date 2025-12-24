وفد ليبي في أنقرة.. العثور على الصندوق الأسود لطائرة رئيس الأركان الليبي الحداد

وصل وفد عسكري ليبي إلى العاصمة التركية أنقرة، اليوم الأربعاء، لمعاينة حطام طائرة رئيس الأركان الليبي محمد علي الحداد، التي سقطت قرب أنقرة أمس الثلاثاء.
وتوجّه الوفد الليبي، المكوّن من 22 شخصًا، من بينهم خمسة من أقارب الضحايا، فور وصوله إلى موقع الحادث، حيث باشرت الجهات المختصة إجراءات التحقيق.
وكان وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا قد أعلن، اليوم الأربعاء، العثور على الصندوق الأسود وجهاز تسجيل الصوت الخاص بالطائرة في موقع الحطام قرب قرية كسيك كاواك بمنطقة هايمانا جنوب العاصمة أنقرة.
وأوضح يرلي قايا، في مؤتمر صحفي، أن فرق البحث عثرت على جهاز تسجيل الصوت عند الساعة 2:45 فجرًا بالتوقيت المحلي، فيما جرى العثور على الصندوق الأسود عند الساعة 3:20 فجرًا، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية بدأت عمليات الفحص والدراسة لكلا الجهازين.
وفي وقت سابق، قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران إن الطائرة الخاصة التي كانت تقل رئيس أركان الجيش الليبي أبلغت عن عطل كهربائي وطلبت الهبوط الاضطراري قبيل تحطمها.
وأضاف في بيان أن الطائرة، وهي من طراز "داسو فالكون 50"، أقلعت من مطار إيسنبوغا في أنقرة عند الساعة 17:17 بتوقيت غرينتش أمس الثلاثاء متجهة إلى طرابلس، وفي الساعة 17:33 أبلغت مراقبة الحركة الجوية بحالة طوارئ ناجمة عن عطل كهربائي.
وأعلن مسؤولون ليبيون وأتراك مقتل 8 أشخاص في الحادث، بينهم 3 من أفراد الطاقم.
وأشار دوران إلى أن مراقبة الحركة الجوية أعادت توجيه الطائرة نحو مطار إيسنبوغا، واتُّخذت إجراءات الطوارئ، إلا أن الطائرة اختفت من شاشات الرادار عند الساعة 17:36 أثناء الهبوط، وانقطع الاتصال بها، قبل أن يُتبيّن تحطمها قرب قرية كسيك كاواك جنوب أنقرة.
وأكد دوران أن فرق البحث والإنقاذ وصلت إلى موقع التحطم فور بدء العمليات من قبل وزارة الداخلية التركية، مشيرًا إلى أن التحقيقات في أسباب الحادث لا تزال مستمرة بمشاركة جميع الجهات المختصة.
من جهتها، قالت الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا إن من بين القتلى رئيس أركان الجيش محمد علي أحمد الحداد، إلى جانب رئيس أركان القوات البرية، ومدير جهاز التصنيع العسكري، ومستشار رئيس الأركان العامة، إضافة إلى مصور في مكتب إعلام رئاسة الأركان.
وأوضح مسؤولون ليبيون أن الطائرة مستأجرة ومسجّلة في مالطا، مؤكدين أن ملكيتها وسجلها الفني وسوابقها التشغيلية ستخضع للفحص ضمن مجريات التحقيق.