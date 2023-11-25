"الخارجية القطرية": إطلاق سراح الأسرى من الجانبَيْن "الفلسطيني والإسرائيلي" و7 مدنيين أجانب آخرين.. الليلة

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، الدكتور ماجد الأنصاري، أنه بعد تأخُّر تنفيذ إطلاق سراح الأسرى من الجانبين تم التغلب على العقبات من خلال الجهود القطرية-المصرية مع الجانبين، معربًا عن أمل دولة قطر بأن يقود الزخم الذي تحقق خلال الـ48 ساعة الماضية إلى تمديد فترة الهدنة بمجرد انتهاء الاتفاق الحالي، وأن يؤدي إلى مفاوضات متقدمة حول هدنة أكثر استدامة لإنهاء العنف.