"الخارجية القطرية": إطلاق سراح الأسرى من الجانبَيْن "الفلسطيني والإسرائيلي" و7 مدنيين أجانب آخرين.. الليلة

أعلنت وزارة الخارجية القطرية إطلاق سراح 39 طفلاً وامرأة فلسطينيين من السجون الإسرائيلية أمس مقابل إطلاق سراح 13 من المحتجزين الإسرائيليين في غزة، إضافة إلى 7 مدنيين آخرين من الأجانب خارج إطار اتفاق الهدنة الإنسانية.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، الدكتور ماجد الأنصاري، أنه بعد تأخُّر تنفيذ إطلاق سراح الأسرى من الجانبين تم التغلب على العقبات من خلال الجهود القطرية-المصرية مع الجانبين، معربًا عن أمل دولة قطر بأن يقود الزخم الذي تحقق خلال الـ48 ساعة الماضية إلى تمديد فترة الهدنة بمجرد انتهاء الاتفاق الحالي، وأن يؤدي إلى مفاوضات متقدمة حول هدنة أكثر استدامة لإنهاء العنف.
يُذكر أن الجانب الفلسطيني أعلن أمس تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الإغاثية لشمال قطاع غزة، والالتزام بمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها.