رغم فضائحه والقضايا المرفوعة ضده.. ما أسباب تفضيل اليمين المسيحي لـ"ترامب"؟

وخلال التجمع، تحدث الكثير من المسؤولين الحاضرين في المؤتمر عن استحسانهم لسجل "ترامب" بدلاً من التعليق على شخصيته، ورأوا أنه يحارب من أجل مناصريه بشكل استثنائي لم يقم به أي سياسي آخر، وأنه أكثر رئيس التزم بوعوده الانتخابية في التاريخ الحديث إذ إنه عمل على صون الحريات الدينية وعيّن ثلاثة قضاة محافظين في المحكمة العليا ألغوا الحق الدستوري في الإجهاض.