الاتحاد الأفريقي ينتقد تصريحات الرئيس التونسي بشأن المهاجرين

انتقد الاتحاد الأفريقي الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم (السبت)، وحثه على تجنب "خطاب الكراهية العنصري"، بعد أن أمر "سعيد" بطرد المهاجرين، الذين لا يحملون وثائق، قائلاً: "إن الهجرة مؤامرة لتغيير التركيبة السكانية لبلاده".