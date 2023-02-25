الاتحاد الأفريقي ينتقد تصريحات الرئيس التونسي بشأن المهاجرين

انتقد الاتحاد الأفريقي الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم (السبت)، وحثه على تجنب "خطاب الكراهية العنصري"، بعد أن أمر "سعيد" بطرد المهاجرين، الذين لا يحملون وثائق، قائلاً: "إن الهجرة مؤامرة لتغيير التركيبة السكانية لبلاده".
وأعرب الاتحاد الأفريقي عن "الصدمة والقلق العميقين" إزاء شكل البيان الصادر عن السلطات التونسية ومضمونه، مذكرًا تونس بالتزاماتها كعضو في التكتل المكون من 55 عضوًا بمعاملة المهاجرين بما يصون كرامتهم، وفقاً لـ"رويترز".
من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية التونسية، أنها فوجئت ببيان الاتحاد الأفريقي، ورفضت ما وصفتها بأنها "اتهامات لا أساس لها".
واعتبرت الوزارة أن الاتحاد أساء فهم موقف الحكومة.
وأمر "سعيد" هذا الأسبوع قوات الأمن بوقف الهجرة غير القانونية، وطرد جميع المهاجرين الذين لا يحملون وثائق، مما أدى إلى حملة اعتقالات أثارت الخوف على نطاق واسع في أوساط أبناء أفريقيا جنوبي الصحراء والتونسيين ذوي البشرة السمراء.