تؤوي 1.5 مليون نازح.. الأمم المتحدة تُحذِّر من خطورة توسيع إسرائيل حربها إلى رفح

حذَّر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، اليوم السبت من أن تصريحات إسرائيل بتوسيع العمليات العسكرية نحو مدينة رفح جنوب القطاع مقلقة، وتُشكل خطرًا على أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني، كانوا قد توجهوا إلى هناك هربًا من الحرب الدائرة في شمال غزة.