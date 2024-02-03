تؤوي 1.5 مليون نازح.. الأمم المتحدة تُحذِّر من خطورة توسيع إسرائيل حربها إلى رفح

حذَّر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، اليوم السبت من أن تصريحات إسرائيل بتوسيع العمليات العسكرية نحو مدينة رفح جنوب القطاع مقلقة، وتُشكل خطرًا على أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني، كانوا قد توجهوا إلى هناك هربًا من الحرب الدائرة في شمال غزة.
وقال "تورك" في تدوينة عبر منصة "إكس": "إن هذه التصريحات الإسرائيلية تدق ناقوس الخطر بشأن وقوع أعداد كبيرة من الضحايا، ومزيد من النزوح لمكان غير معلوم لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني، كان قد أمرهم الجيش الإسرائيلي بالتوجه إلى رفح".
وجاء التحذير الأممي بعد تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت الخميس الماضي، الذي أشار فيه إلى إمكانية التقدم نحو مدينة رفح، بعد سيطرة القوات الإسرائيلية على مدينة خان يونس، التي فر منها عشرات الآلاف من الأشخاص، من دون تحديد إطار زمني.