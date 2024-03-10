"جوع ونزوح وخوف".. "الأونروا" تدعو لوقف إطلاق النار في غزة خلال رمضان

دعا المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني اليوم الأحد إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، الذي يبدأ غدًا.
وقال "لازاريني" على حسابه في منصة "إكس": "لقد أتى شهر رمضان المبارك. إنه شهر السلام والعطاء؛ إذ تجتمع العائلات معًا. بالنسبة لشعب غزة يأتي ذلك مع انتشار الجوع الشديد، واستمرار النزوح، ويسود الخوف والقلق وسط تهديدات بعملية عسكرية على رفح".
وأضاف: "ينبغي أن يأتي هذا الشهر بوقف إطلاق النار لأولئك الذين عانوا أكثر من غيرهم".
ولفت مفوض "الأونروا" إلى أن شعب غزة بحاجة إلى الراحة وراحة البال، وهم في أمسّ الحاجة لذلك منذ فترة طويلة.