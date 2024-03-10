"جوع ونزوح وخوف".. "الأونروا" تدعو لوقف إطلاق النار في غزة خلال رمضان

وقال "لازاريني" على حسابه في منصة "إكس": "لقد أتى شهر رمضان المبارك. إنه شهر السلام والعطاء؛ إذ تجتمع العائلات معًا. بالنسبة لشعب غزة يأتي ذلك مع انتشار الجوع الشديد، واستمرار النزوح، ويسود الخوف والقلق وسط تهديدات بعملية عسكرية على رفح".