إعلام إسرائيلي: أمريكا تعد مشروع قرار أممي لوقف إطلاق نار فوري ومتواصل في غزة

وبيّنت الصحيفة أن التعديلات النهائية لمشروع القرار الأمريكي لا تسمح بمناورة عسكرية برية، وإنما تعرب عن قلق عميق من مجرد إمكانية شن عملية عسكرية إسرائيلية في رفح، وتؤكد أن مناورة للجيش الإسرائيلي في منطقة رفح ستشكل خطراً حقيقياً من خلال انتهاك القانون الإنساني الدولي.