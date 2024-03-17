إعلام إسرائيلي: أمريكا تعد مشروع قرار أممي لوقف إطلاق نار فوري ومتواصل في غزة

نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين أن أمريكا تعد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري ومتواصل في قطاع غزة، وفقاً لما أوردت "سبوتنيك" اليوم (الأحد).
وذكرت "معاريف" أن مشروع القرار الأمريكي المقترح خضع لعدد من التعديلات وصولاً إلى صيغته النهائية، التي لم يعد من الممكن تغييرها.
وأضافت: مشروع القرار الجديد يرفض العملية العسكرية في رفح، ويطالب ببدء تطبيق وقف إطلاق نار بشكل فوري، وذلك خلافاً للمسودة السابقة التي تناولت مخاطر العمل العسكري في رفح وعلى السكان المدنيين في الظروف الحالية.
وبيّنت الصحيفة أن التعديلات النهائية لمشروع القرار الأمريكي لا تسمح بمناورة عسكرية برية، وإنما تعرب عن قلق عميق من مجرد إمكانية شن عملية عسكرية إسرائيلية في رفح، وتؤكد أن مناورة للجيش الإسرائيلي في منطقة رفح ستشكل خطراً حقيقياً من خلال انتهاك القانون الإنساني الدولي.
وأفادت بأن الصيغة النهائية لمشروع القرار الأمريكي تؤكد على الجهود الدبلوماسية لبدء تطبيق وقف إطلاق نار فوري ومتواصل، كجزء من صفقة تبادل أسرى.
وأشارت "معاريف" إلى أن الولايات المتحدة ستسعى إلى إجراء تصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار في بداية الأسبوع الحالي.