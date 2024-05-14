الصحة العالمية تعلن عن تحديد هوية 25 ألف جثة في غزة

أكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان لاندماير أن السلطات الصحية في غزة قامت بتحديد كل جثة من الضحايا على حدة، وأبلغت عن أسمائهم، وقد تم تحديد هوية 25 ألف جثة، ومن بين الـ10 آلاف قتيل المتبقين الذين لا يمكن الوصول إلى بعضهم، بما في ذلك من هم في المقابر الجماعية، فإنه يتعين إرسالهم إلى المشرحة للتعرف على هويتهم، مشيرًا إلى أن كل فرد منهم له اسم وتاريخ وعائلة ويجب التعرف على هويته.