ضربة من غزة لـ"بايدن".. طلقات "غير ملتزم" الانتخابية تصيب وتحقق المستحيل!

وفي ولاية واشنطن، حثّت لافتات في جميع أنحاء سياتل، عاصمة الولاية، المشاركين في الانتخابات التمهيدية، يوم 12 مارس، على التصويت بـ"غير ملتزم" أيضاً، وكتب على بعض اللافتات "أكثر من 30 ألف قتيل (في غزة). صوّتوا على وقف إطلاق النار يوم 12 مارس".