التكتل الوطني في عدن.. خطوة جديدة لتوحيد الصف اليمني ضد الانقلاب الحوثي

واعتبر وزير الخارجية الأسبق بن مبارك، في كلمته، أن التكتل يمثل صوتًا جديدًا وجهدًا وطنيًا إضافيًا لإنقاذ اليمن من ميليشيا الحوثي، مشيرًا إلى الحرب الاقتصادية التي تشنها الجماعة وآثارها المدمرة على الاقتصاد اليمني.