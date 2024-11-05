التكتل الوطني في عدن.. خطوة جديدة لتوحيد الصف اليمني ضد الانقلاب الحوثي

أعلنت مجموعة من القوى السياسية اليمنية، الثلاثاء، عن تشكيل "التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية" في مدينة عدن، وتولى أحمد عبيد بن دغر، رئيس الوزراء الأسبق وممثل المؤتمر الشعبي العام، منصب رئيس التكتل بشكل دوري. وفي بيان الإشهار.
أكد التكتل التزامه بالدستور والقوانين النافذة، ومرجعيات الحل الوطني والإقليمي، مشددًا على أهمية مبادئ التعددية السياسية، والعدالة، والشراكة.
وحدد التكتل في بيانه أولوياته، وفي مقدمتها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد والانقلاب، إلى جانب "حل القضية الجنوبية كجزء أساسي من الحل السياسي الشامل" مع تخصيص إطار خاص لها بحسب ما ذكرته العربية نت.
واعتبر وزير الخارجية الأسبق بن مبارك، في كلمته، أن التكتل يمثل صوتًا جديدًا وجهدًا وطنيًا إضافيًا لإنقاذ اليمن من ميليشيا الحوثي، مشيرًا إلى الحرب الاقتصادية التي تشنها الجماعة وآثارها المدمرة على الاقتصاد اليمني.
ودعا رئيس المجلس الأعلى للتكتل، أحمد بن دغر، مختلف الأطياف اليمنية إلى الانضمام لهذا الإطار الوطني لتعزيز فرص السلام الدائم والعادل في اليمن، من خلال منصة موحدة للحوار والمفاوضات وفقًا للمرجعيات الوطنية والإقليمية.