موريتانيا.. مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات والأمطار الغزيرة

وذكرت اللجنة في بيان لها مساء الأحد، أن طفلًا تُوفي في مدينة الرشيد، وآخر لَقِيَ مصرعه في مدينة باركيول، وتوفي ثالث وتم انتشاله في مدينة "مقطع لحجار" وتوفي شاب بعد محاولته عبور وادي أكريكل.