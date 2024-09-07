صور فضائية تكشف ما يفعله الاحتلال في "محور فيلادلفيا"

كشفت صورٌ التُقطت بالأقمار الاصطناعية قيامَ قوات الاحتلال الإسرائيلية بتعبيد طريق رئيسي في قطاع غزة على طول محور فيلادلفيا.
وأظهرت الصورُ التي حلّلتها شبكة "بي بي سي" رصفَ طريق يمتدّ لمسافة 6 كيلومترات ونصف تقريبًا، انطلاقًا من الساحل على طول السياج الحدودي.
وأماط مقطعُ فيديو نُشر على الإنترنت في 4 سبتمبر اللثامَ عن أعمال إنشاءات، قيل إنها جرت في ذلك اليوم على طول امتداد السياج الحدودي.
من ناحيته تحدّث رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي السابق "نداف أرغمان"، عن سبب تمسُّك تل أبيب بالبقاء في محور فيلادلفيا الذي يفصل قطاع غزة عن مصر.
وقال "أرغمان"، في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصرّ على البقاء في محور فيلادلفيا للحفاظ على حكومته.
وأضاف: إسرائيل ليست مؤهّلة لخوض حروب طويلة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، والحرب كان يجب إنهاؤها منذ مدة طويلة.
وأردف "أرغمان": إن إصرار نتنياهو على البقاء في محور فيلادلفيا يهدف إلى الحفاظ على حكومته فقط، وليس الأمن الإسرائيلي.